Lyon : une patiente hospitalisée se défenestre depuis sa chambre à l’hôpital Édouard-Herriot

Une patiente hospitalisée à l’hôpital Édouard-Herriot a chuté de sa chambre mercredi 30 septembre. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Les faits se sont produits dans l’après-midi de ce mercredi 30 septembre, à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement. Une patiente de l’établissement de santé se serait défenestrée au niveau du pavillon O selon les informations de nos confrères du Progrès.

Immédiatement prise en charge par les équipes médicales et soignantes du pavillon, ainsi que le SMUR, la victime a été mise hors de danger. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Les HCL précisent que les professionnels du service ont bénéficié du soutien de la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) suite au choc de l’événement.

Un signalement a été effectué auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes, comme le prévoit le protocole.

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