Le groupe isérois Vicat prêt à acquérir 48 centrales à béton dans le Sud-est de la France

Dans un cadre de négociations, Vicat annonce être engagé dans un processus d’acquisition du dispositif béton prêt à l’emploi et granulats de Cemex situé dans le Sud-est de la France.

Le groupe isérois Vicat, situé à l’Isle d’Abeau, a annoncé ce jeudi être engagé dans un processus d’acquisition du dispositif béton prêt à l’emploi et granulats de Cemex situé dans le Sud-est de la France.

L’acquisition porterait sur la reprise par Vicat des filiales Cemex Granulats Rhône Méditerranée, Cemex Béton Rhône-Alpes, Cemex Béton Sud Est, exploitant un réseau de 48 centrales à béton, de 9 carrières de granulats, de services associés et de certaines participations dans des joint-ventures répartis dans la vallée du Rhône et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment sur l’arc méditerranéen de Marseille à Nice.

Selon l’entreprise, l’opération permettrait de venir compléter le maillage territorial du groupe sur des marchés adjacents, "de générer ainsi des synergies industrielles, commerciales, et logistiques, notamment avec l’activité ciment", mais constituerait aussi "un levier important" pour accélérer le déploiement de solutions à plus faible teneur en carbone, "en permettant au groupe de maîtriser la formulation et de promouvoir les ajouts utilisés dans la production de béton bas-carbone."

Le contrat signé avant le 31 décembre

Les discussions doivent se poursuivre dans les prochaines semaines pour finaliser la documentation contractuelle. "La finalisation de l’opération devrait intervenir avant le 31 décembre 2026, et reste soumise à l'autorisation préalable de l’Autorité de la concurrence compétente au titre du contrôle des concentrations", poursuit le communiqué.

"Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement sélectif et de renforcement de notre dispositif. Elle témoigne également de notre confiance dans la reprise du marché français. Les actifs concernés bénéficient d'un positionnement géographique attractif dans le Sud-est de la France, avec le corridor rhodanien et la riviera, et complémentaire de nos implantations existantes. Nous serons ainsi en mesure de renforcer notre proximité auprès de nos clients tout en accélérant le déploiement de nos solutions à plus faible teneur en carbone.", déclare Guy Sidos, président-directeur général du groupe Vicat.