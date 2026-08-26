Près de Lyon : il installe une caméra dans les toilettes femmes d'un cinéma et se fait interpeller

Un homme de 49 ans a été interpellé samedi 22 août au cinéma Pathé Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. Il est soupçonné d’avoir dissimulé une caméra dans les toilettes pour femmes.

Une scène particulièrement troublante s’est déroulée samedi 22 août au cinéma Pathé Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. Deux femmes qui se rendaient dans les toilettes auraient découvert un trou dans la paroi d’une cabine, d’où dépassait l’objectif d’une caméra endoscopique. Selon les éléments rapportés par Le Progrès, les deux femmes auraient immédiatement quitté les lieux pour alerter le personnel de sécurité du cinéma.

Le suspect se cachait dans la cabine

Les employés se sont alors rendus dans les toilettes et ont découvert qu’une cabine était fermée de l’intérieur. Aux alentours de 13h45, les policiers sont parvenus à faire sortir de la cabine un homme qui s’y trouvait. Il s’agit d’un ressortissant lituanien âgé de 49 ans.

L’homme a été placé en garde à vue. Aucun matériel d’enregistrement n’aurait toutefois été retrouvé sur lui, il a donc été laissé libre à l’issue de sa garde à vue. Il fera néanmoins l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire.

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