Près de Lyon : il agresse un chauffeur TCL à coups de marteau

À Vaulx-en-Velin, près de Lyon, un conducteur de bus TCL a été agressé à coups de marteau.

Samedi soir, un homme a agressé un chauffeur de bus TCL à Vaulx-en-Velin en lui portant plusieurs coups de marteau. Selon nos confrères du Progrès, tout aurait débuté à cause d'un différend routier entre un conducteur de bus de la ligne 37 et un automobiliste. Quelques arrêts plus tard, un homme sous une capuche monte dans le bus et porte plusieurs coups de marteau au chauffeur et fait également usage d'une bombe lacrymogène. Le conducteur a été blessé à la jambe, au bras et la lèvre, recevant sept jours d'ITT.

Les passagers ont appelé la police qui a interpellé un individu dans la soirée dont la description correspondrait aux images de vidéosurveillance. Plusieurs marteaux auraient ainsi été retrouvés dans sa voiture. Ce dernier nie catégoriquement les faits. Il sera jugé en comparution immédiate ce lundi.