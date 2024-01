Près d'un tiers des Auralpins dépenseront plus de 2 000 € pour les vacances d'été

Une étude sur les souhaits exprimés par les Auralpins pour leurs vacances d'été révèle une forte appétence pour les séjours à l'international.

Cet été, quand les uns prévoient de réduire leur budget vacances, d'autres l'augmentent considérablement. A l'occasion de la 43e édition du salon du tourisme Mahana qui se tiendra du 8 au 10 mars à la halle Tony-Garnier à Lyon, le salon publie son étude annuelle sur les souhaits exprimés par les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour leurs vacances d'été 2024.

Des séjours plus courts

Cette année, le coût du séjour est le critère de choix le plus important pour 61 % des personnes interrogées, contre seulement 45 % en 2023. 70 % des habitants de la région prévoient de consacrer un budget maximum de 2 000 € à leurs vacances, dont 39 % un budget inférieur à 1 000 €. Ils n'étaient que 35 % dans ce cas l'année précédente. A l'inverse, 29 % des répondants disposeront d'un budget de plus de 2 000 €, contre 18 % en 2023. Les Auralpins prévoyant un séjour de deux semaines sont par ailleurs moins nombreux que l'année précédente.

Les habitants de la région sont de plus en plus nombreux à souhaiter partir à l'international, 74 % cette année contre 63 % en 2023. L'Europe reste privilégiée avec en tête l'Italie, l'Espagne et la Grèce. L'Asie gagne en popularité avec 21 % des intentions de départ réparties entre le Japon, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie. L'Afrique gagne trois points et atteint la quatrième place des destinations les plus prisées, portée notamment par le Maroc et le Cap Vert.

En France, la Bretagne reste la région la plus prisée, suivie du Sud et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le désir de partir à l'étranger, 73 % des répondants envisagent de prendre l'avion, aux dépens du train, de la voiture et du bus.