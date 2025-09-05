Actualité

Pralus va ouvrir une nouvelle boutique à Villeurbanne

  • par Nathan Chaize

    • Pralus ouvrira d'ici la fin de l'année une nouvelle boutique à Villeurbanne.

    Alors que l'enseigne roannaise vient à peine d'ouvrir un nouveau magasin dans le 6e arrondissement de Lyon, cours Vitton, Pralus regarde déjà vers l'avenir et prépare une nouvelle ouverture à Villeurbanne.

    Selon nos confrères de Tribune de Lyon, l'enseigne connue pour sa praluline va poser ses valises avenue Henri-Barbusse, entre la mairie de Villeurbanne et le cours Émile-Zola.

    Elle remplacera le magasin de prêt-à-porter Caroll et disposera ainsi de son propre laboratoire de fabrication sur place. Selon nos confrères, les travaux doivent démarrer lundi pour une ouverture espérée d'ici les fêtes de fin d'année.

