Poussé à la démission, le maire LR de Francheville fait une proposition "lunaire"

Lâché par sa majorité, le maire LR de Francheville, Michel Rantonnet est poussé à la démission. Il aurait proposé de ne plus participer aux conseils municipaux, tout en restant maire.

"Michel Rantonnet est dans le déni le plus total." Daniel Audiffren, adjoint à la culture du maire LR de Francheville ne mâche pas ses mots, au lendemain d'un conseil municipal qui a tourné au pugilat. Ce jeudi soir, une centaine d'habitants étaient venus y assister, ils ont fini par applaudir les nombreuses prises de paroles de l'ensemble des groupes politiques appelant à la démission de Michel Rantonnet. Mi-novembre, Daniel Audiffren ainsi que 16 autres membres du groupe majoritaire "Francheville naturellement", ont fait sécession et créé un groupe indépendant baptisé "Ensemble pour Francheville", tout en restant au sein de la majorité.

"Il nous a dit, 'je reste maire, mais je suis prêt à ne plus participer aux conseils municipaux, aux conseils d'adjoints et vous laisser la main sur le budget'"

Daniel Audiffren, adjoint à la culture de Francheville

Seuls huit élus sont restés fidèles au maire, dont un seul de ses adjoints. "Depuis fin octobre nous sommes en discussion avec lui, nous lui avons expliqué qu'il avait perdu la confiance du groupe majoritaire", poursuit Daniel Audiffren. En cause, un problème de méthode et "de choix des priorités". Michel Rantonnet a par exemple souhaité engager des travaux d'ampleur sur l'Hôtel de Ville, avec un budget de départ de 700 000 €. "Dès le départ, nous avons fait part de nos réticences", explique l'adjoint à la culture. Depuis, le budget du projet a doublé atteignant presque 1,5 million d'euros. Avec un budget d'investissement de 15 à 20 millions d'euros sur le mandat, cette dépense est "substantielle". "Il y aurait des investissements à engager dans les écoles, mais le maire a pris cette décision seul", déplore Daniel Audiffren.

Une "gestion autoritaire"

Lors du conseil municipal de jeudi soir, l'ensemble des groupes d'élus a ainsi pointé du doigt une "gestion autoritaire pénalisante pour notre ville", comme énoncé par Claire Pouzin, adjointe à la jeunesse. "Le maire de Francheville est en train de rater encore plus sa sortie que son mandat, ce qui est une prouesse. Il faut tourner la page, c'est urgent", a écrit sur X l'élue d'opposition Hélène Dromain. Qu'à cela ne tienne, Michel Rantonnet s'est contenté de rappeler : "Je n’ai pas commis de faute personnelle, ni juridique, ni de trahison politique [...] Les élus ne peuvent pas faire démissionner un maire. Je ne prends pas la responsabilité d’un retour devant les électeurs…"

"Soit le maire démissionne, soit c'est nous qui mettrons fin à tout cela par notre démission"

Un comportement qui agace d'autant plus que l'édile a fait une proposition pour le moins incongrue à ses adjoints lors d'une médiation. "Il nous a dit, 'je reste maire, mais je suis prêt à ne plus participer aux conseils municipaux, aux conseils d'adjoints et vous laisser la main sur le budget'. En fait c'est je garde l'écharpe, la voiture de fonction et les indemnités et je vous laisse le travail. C'est complètement lunaire", déplore Daniel Audiffren.

S'ils appellent à la démission du maire, les dissidents ne souhaitent pas bloquer la commune et restent "sur la mise en œuvre du projet en 70 propositions" avec lequel ils ont été élus. "Soit le maire démissionne, soit c'est nous qui mettrons fin à tout cela par notre démission", conclut l'adjoint à la culture.

