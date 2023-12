Alors que le mois de décembre ne fait que commencer, les cas de Covid-19, grippe et bronchiolite ne cessent d'augmenter dans toute la France.

Tandis que les virus hivernaux gagnent du terrain au niveau national, l'Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus touchées. "On constate une co-circulation active de plusieurs virus respiratoires dans la région", indique Christine Saura, responsable Auvergne-Rhône-Alpes de Santé publique France. Cette circulation est particulièrement intense pour les virus responsables de la bronchiolite. Elle reste modérée pour la Covid-19 et limitée pour la grippe.

Lire aussi : Les anciens malades du Covid-19 appelés à donner leur plasma

Cas des infections covid, grippe et bronchiolite en Auvergne-Rhône-Alpes (Carte Sentinelles)

"On remarque une dynamique forte pour la bronchiolite dans la région avec près de 800 passages aux urgences en une semaine pour les moins de 2 ans"

Christine Saura, responsable Auvergne-Rhône-Alpes de Santé publique France

Un niveau d'alerte élevé

Selon les données recueillies par Santé publique France sur la semaine du 27 novembre au 3 décembre, la bronchiolite serait à un niveau épidémique. "On remarque une dynamique forte pour la bronchiolite dans la région avec près de 800 passages aux urgences en une semaine pour les moins de 2 ans", explique Christine Saura. Sur ces 800 passages aux urgences, 246 ont mené à une hospitalisation, soit une hausse de 80% par rapport à la semaine précédente. Cette maladie infantile serait actuellement "responsable de la moitié des urgences pour les moins de 2 ans".

Côté covid-19, le virus est en augmentation en Auvergne-Rhône-Alpes depuis bientôt quatre semaines consécutives. Avec 3 647 infections diagnostiquées pour 11 700 dépistages, la région est donc en pré-épidémie en ce début décembre. "Les taux de cas confirmés sont les plus élevés chez les plus de 65 ans", précise la responsable de Santé publique France. Par ailleurs, les cas sont moins nombreux dans l'Allier et la Haute-Loire, tandis que l'Isère et la Haute-Savoie sont plus touchées. Quant à la grippe, elle serait elle aussi en phase pré-épidémique dans la région, touchant tous les âges. Cependant, rien de particulièrement alarmant puisque la situation était identique l'an passé à la même période.

Données du 20 novembre au 3 décembre 2023 (Tableau Santé publique France)

Une couverture vaccinale insuffisante

Alors que des campagnes de vaccination contre la Covid-19 et la grippe ont été lancées début octobre, la couverture vaccinale reste insuffisante. "On est en dessous des objectifs visés", constate le docteur Bruno Morel, directeur délégué à la veille et aux alertes sanitaires à l’Agence régionale de santé (ARS). Il y aurait même une baisse des vaccinations par rapport à l'an passé, en particulier pour la grippe. Cependant, déjà 390 000 personnes personnes se sont faites vacciner contre la Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour faciliter l'accès à la vaccination, le ministère de la santé a mis en place plusieurs mesures, comme la co-administration. Cette pratique permet de vacciner contre la grippe et la covid en une seule fois, en administrant une dose dans chaque bras.

Lire aussi : Lyon : démarrage de la campagne de vaccination contre le Covid-19

"Il est encore temps et nécessaire de se faire vacciner, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année"

Docteur Bruno Morel, directeur délégué à la veille et aux alertes sanitaires à l’ARS

"Il est encore temps et nécessaire de se faire vacciner, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année", insiste pour conclure le docteur Bruno Morel. À noter que l'efficacité vaccinale est atteinte quinze jours après l'administration d'un vaccin.