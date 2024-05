À la Croix-Rousse, le Square Dejean fait peau neuve 

Lundi 27 mai, la mairie du 4e arrondissement inaugurera le Square Dejean et son îlot de fraicheur après des travaux de rénovation d'un montant d’environ 206 000 euros.

Situé sur le boulevard de la Croix-Rousse et après des travaux qui se sont déroulés entre février et avril 2024, la mairie du 4e arrondissement de Lyon inaugurera le nouveau visage du Square Dejean, son îlot de fraîcheur et sa nouvelle aire de jeux. Montant des travaux : 205 740 euros.

Des travaux envisagés en 2022

Cette rénovation est le fruit d’une consultation auprès des croix-roussiens en décembre 2022, après le constat de "l’état vieillissant et partiellement dégradé" du Square Dejean "qui n’offrait plus le confort souhaité par les usagers, ni la sécurité nécessaire pour les enfants." Plus de 50 personnes ont ainsi répondu au questionnaire mis en place par la municipalité.

Menés par la Direction Biodiversité Nature en Ville (DBNV) et la Ville de Lyon, les travaux ont permis le remplacement des jeux et du mobilier pour les enfants, la création d’un îlot de fraîcheur, la pose d’un sol "stabilisé" et "amortissant" en liège sous les jeux ainsi que de nombreuses assises.