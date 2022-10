Pourquoi la ville de Lyon tourne le dos aux vélos électriques Dott ?

Paris, Marseille, Grenoble et Bordeaux ont cédé à l'appel des vélos électriques de l'opérateur Dott, mais Lyon a préféré tourner le dos à ces deux roues en libre-service.

La marque franco-néerlandaise Dott déjà implantée dans 18 villes européennes avec ses trottinettes électriques, dont Lyon, Paris, Milan, Cologne et Bruxelles a récemment étendu son offre de "free-floating" aux vélos électriques. Arrivé sur le marché des trottinettes électriques en 2018, Dott déploie désormais ses vélos électriques un peu partout en Europe et dans quelques villes de France. Paris, Bordeaux, Marseille et dernièrement Grenoble ont sauté le pas, mais Lyon a préféré tourner le dos aux deux roues lancés en 2021 par l'entreprise qui possède des locaux à Villeurbanne.

Pas d'appel à projets à Lyon

Du côté de la Ville de Lyon, l'adjoint en charge des mobilités, Valentin Lungenstrass justifie plutôt simplement cette décision par le fait que la Métropole de Lyon dispose déjà de 5 000 vélos répartis sur son territoire et accessibles aux Lyonnais grâce au service Velo'v. D'autant qu"environ 50 % de vélos de la flotte de vélo'v sont des deux-roues électriques et on a une perspective plutôt positive de ce côté, en plus d'avoir l'offre de trottinettes en free-floating", souligne Valentin Lungenstrass. Selon lui, le déploiement d'une nouvelle offre de vélos électriques, "quelle que soit la marque", n'aurait donc "pas d'atouts" surtout que ces vélos représenteraient une occupation supplémentaire de l'espace public.

Alors qu'un appel d'offres auquel participe Dott est en cours pour renouveler les contrats des opérateurs de trottinettes en libre-service à Lyon, Manon Pagniez, manager Dott de la région Sud-France, confirme que "pour l'instant, il n'y a pas d'appel à projets de la part de la ville pour un vélo électrique à Lyon".

Bientôt des "Vélo'v cargo" ?

Si aucune nouveauté n'est donc prévue du côté du parc de vélos en libre-service lyonnais, la Métropole de Lyon va en revanche ajouter un nouvel équipement au réseau Velo'v avec l'arrivée d'un Vélo'v cargo. Une expérimentation qui doit permettre aux Lyonnais de se déplacer à vélo tout en transportant des charges lourdes. Selon nos informations, le planning de déploiement de ce nouvel équipement ne serait toutefois pas encore complètement arrêté.

