Trottinettes en libre service : la mairie va choisir deux nouveaux opérateurs

La Ville de Lyon lance un appel à projets pour sélectionner deux nouveaux opérateurs de trottinettes électriques en libre service.

Chacun des futurs opérateurs gérera une flotte de 2000 véhicules, annonce Valentin Lungenstrass dans un tweet publié le 16 septembre dernier, le nombre maximum de trottinettes en circulation ayant été régulé par la Ville à 4000 engins au total – et 2000 par opérateur – en 2020. Ils prendront la suite de Dott et Tier, les opérateurs actuels de free-floating, dont le bail – qui devait prendre fin en septembre mais a été prolongé de six mois en avril dernier – prendra donc fin en mars.

400 000 usagers uniques en 2021

Les nouvelles entreprises de location, qui entreront en service en mars 2023, seront choisies sur quatre critères principaux, à savoir “la durabilité des engins”, “la sécurité des usagers”, “l'accessibilité du service” et “le report modal et l'intermodalité”.

Le stationnement dans des emplacements dédiés sera toujours exigé, sachant que 262 places ont été créées, qui s'ajoutent au “stationnement encadré mutualisé avec les nouveaux arceaux”. En 2021, 400 000 usagers uniques de trottinettes électriques ont été recensés à Lyon.