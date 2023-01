Pour la CCI Lyon Métropole, la ZFE c'est oui, mais pas aux conditions des écologistes

Ce mardi 10 janvier, la CCI Lyon Métropole a rendu son avis sur l'extension de la ZFE.

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon Métropole a rendu un avis défavorable quant à l'extension de la Zone à faibles émissions (ZFE) ce mardi 10 janvier.

Dans un communiqué de presse, la CCI juge "cette règlementation nécessaire", mais estime que "la méthode et le calendrier de déploiement prévus par la Métropole de Lyon font peser des risques sur les entreprises".

Un manque d'information

Elle ajoute : "Le principe de zone à faibles émissions n’est pas encore compris, voire connu par nombre de citoyens et de chefs d’entreprise, et le projet proposé à ce jour apparait comme une marche forcée et présente des contraintes insoutenables pour les entreprises et leurs salariés. "

Afin de démontrer son engagement "pour un développement durable et soutenable", la CCI effectue sept recommandations. Entre autres, la chambre préconise d'"accélérer la mise en place préalable de solutions alternatives à la voiture dans les territoires ruraux et périphériques impactés par la ZFE, avec un niveau de service équivalent à celui de la Métropole de Lyon".