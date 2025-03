Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne

La qualité de l'air est toujours bonne à moyenne ce jeudi 27 mars 2025 à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce jeudi 27 mars 2025. Si la concentration des particules fines et de l'ozone est classée comme moyenne par Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, celle du dioxyde d'azote et du dioxyde de soufre est bonne.

L'ensemble de la ville de Lyon et de la métropole sont en vert ce jeudi, journée durant laquelle le vent du nord devrait se maintenir, contribuant à faire baisser les niveaux de particules dans l'air.