Les Lyonnaises se font peur mais filent en demi-finale de Ligue des champions

Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine après sa victoire (4-1) mercredi contre le Bayern Munich, et affrontera Arsenal en demi-finale.

Les Lyonnaises, qui avaient gagné le match aller (2-0) en Allemagne, étaient menées 1-0 à la pause au Groupama Stadium. Mais elles ont renversé la vapeur sous l'impulsion d'une Kadidiatou Diani décisive. "Nous avons livré une première période catastrophique, clairement. Nous ne nous sommes pas reconnues", a commenté la défenseur de Lyon, Selma Bacha.

Mais "ce qu'il faut retenir, c'est la réaction apportée", a complété Diani. Les Lyonnaises retrouveront au prochain tour Arsenal, qui a renversé à domicile le Real Madrid 3-0, après avoir perdu l'aller 2-0 en Espagne.

Diani décisive

Pourtant, l'OL n'a pas livré une grande performance, surtout en première période. Les joueuses de Joe Montemurro étaient même menées à la mi-temps (1-0, 33e)) après un but de Clara Bühl inscrit après un relais avec Momoko Takinawa à la suite d'une erreur de relance de Selma Bacha. C'est seulement le deuxième but encaissé par l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions cette saison.

Juste avant la pause, Dzsenifer Maroszan a failli marquer contre son camp après un coup franc de Bühl (44e) pour conclure une première période assez médiocre. Lyon a toutefois égalisé vingt secondes après le retour des vestiaires, Melchie Dumornay reprenant de la tête un centre délivré de l'aile droite par Kadidiatou Diani (46e).

Diani, très dynamique sur son aile droite, a été déterminante dans le succès de l'OL avec un bilan d'un but et deux passes décisives. Elle a donné l'avantage à son équipe en profitant d'une maladresse de la défenseure Giulia Gwinn (2-1, 54e). Elle a ensuite offert le troisième but de l'Olympique lyonnais en adressant un centre parfaitement dosé au sol à Tabitha Chawinga qui n'a eu plus qu'à pousser le ballon dans la cage (3-1, 60e).

Ces trois buts ont concrétisé la forte réaction des Lyonnaises après une première moitié de match assez molle et Diani a pu ensuite laisser sa place à Eugénie Le Sommer à la 70e minute.

Au bout du temps additionnel, Ada Hegerberg, entrée en jeu à l'heure de jeu, a porté le score à 4-1 après une offensive de Dumornay (90e+4), un but accordé après vérification de la vidéo-assistance.