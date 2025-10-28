Des nuages avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 28 octobre 2025, avec le soleil qui fera son retour dans l'après-midi.

Les Lyonnaises et Lyonnais avaient oublié ce que c'était. Le soleil sera bien de retour dans le ciel de l'agglomération ce mardi 28 octobre. Après une matinée globalement grise, où quelques bruines seront possibles, de belles éclaircies viendront illuminer le ciel lyonnais dans l'après-midi.

Côté températures, il fait 11 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison qui seront amenées à augmenter dans les prochains jours à Lyon.