Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce vendredi

La qualité de l'air sera moyenne à bonne à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise ce vendredi 4 avril 2025.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, la qualité de l'air à Lyon et dans toute la région lyonnaise se dégrade légèrement. Avec la baisse du vent qui était présent en début de semaine et l'ensoleillement qui restera fort ce vendredi, les concentrations de polluants seront légèrement plus élevées qu'en début de semaine.

C'est le cas notamment avec la formation d'ozone qui devrait être en plus grand nombre dans l'air lyonnais ce vendredi.