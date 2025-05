Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce jeudi

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon restera dégradée ce jeudi 15 mai 2025 avec des conditions météo favorable à l'apparition d'ozone.

Le soleil brille à Lyon mais la qualité de l'air se dégrade de plus en plus dans la métropole lyonnaise. Ce jeudi 15 mai, la légère hausse des températures et le soleil bien présent toute la journée seront propices à la production d'ozone photochimique. "Les niveaux d'ozone devraient encore légèrement augmenter" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, "une qualité de l’air dégradée est attendue sur la quasi-totalité du territoire voir plus localement mauvaise". A Lyon, les multi polluants et l'ozone seront en grande quantité dans le ciel lyonnais, au contraire des particules fines, du dioxyde de soufre et d'azote.