Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne mardi

Ce mardi 6 mai 2025 la qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon sera globalement bonne.

Si la météo depuis quelques jours est loin de ravir les Lyonnaises et les Lyonnais, avec de la pluie et une fraicheur inhabituelle pour la période, ces conditions permettent de bien respirer à Lyon et dans tout le bassin lyonnais depuis quelques jours.

Ce mardi 6 mai, la météo sera de nouveau très instable, limitant ainsi l'accumulation des polluants atmosphériques. La qualité de l'air restera donc moyenne à bonne à Lyon et dans toute la métropole.