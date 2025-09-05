De forts orages accompagnés de pluies diluviennes et de grêle ont secoué le centre et sud-est de la France jeudi après-midi et privé plus d'un millier de foyers d'électricité, selon le gestionnaire de réseau Enedis.

Près de 1.200 foyers restent privés d'électricité jeudi soir dans la Drôme, et moins de 300 en Ardèche, a indiqué le gestionnaire, sans préciser de délai pour le rétablissement du réseau électrique.

Le trafic ferroviaire sur l'axe Valence-Lyon est perturbé après qu'un impact de foudre "a endommagé la caténaire et des éléments de l'infrastructure" en fin de journée, selon la SNCF, qui précise que "les réparations vont être effectuées ce soir".

La Drôme et l'Isère étaient placées jeudi en vigilance orange jusqu'à 20h00, et l'Ardèche jusqu'à 18h00, pour des orages "très forts" accompagnés d'une "forte activité électrique", de grêle et de pluies diluviennes, selon Météo-France. Plus de 100mm de cumuls de précipitations ont été relevés dans la Drôme et jusqu'à 60mm en Isère et en Ardèche, selon le bulletin de Météo-France publié à 20h00.

70 pompiers déployés dans la Drôme

Des départements limitrophes ont également été touchés par des phénomènes violents. Dans le sud des Hautes-Alpes, de très forts orages ont engendré une cinquantaine d'interventions des pompiers, ont-ils indiqué à l'AFP. Des images sur les réseaux sociaux montrent sa préfecture, Gap, recouverte d'une couche de grêle et des rues inondées.

Dans la Drôme, 70 sapeurs-pompiers ont été déployés pour 35 interventions, majoritairement pour des inondations. Les pompiers de l'Isère ont recensé de leur côté neuf interventions. Aucune victime n'est à déplorer.