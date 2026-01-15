Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne ce jeudi à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    On respire toujours bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce jeudi 15 janvier. Selon les données d'Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air sera bonne ce jeudi, hormis autour des grands axes de circulation comme le périphérique Laurent Bonnevay, la M6 et la M7.

    Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront particulièrement basses, grâce notamment à un vent de sud qui se renforce et qui assurera un bon brassage atmosphérique à Lyon.

    vent violent
    Vent violent : le Rhône et la Loire en vigilance

