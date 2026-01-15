Actualité
Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO 2030 : la Commission des athlètes lance ses travaux dans les Alpes françaises

  • par V.G.

    • Réunis pour la première fois à La Clusaz, les membres de la Commission des athlètes du Comité d’organisation des Jeux d’hiver Alpes françaises 2030 ont posé les bases de leur rôle dans la préparation de l’événement olympique.

    Une nouvelle étape symbolique et structurante pour les Jeux d’hiver Alpes françaises 2030. Alors que la loi olympique a été adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale, mardi 13 janvier, la Commission des athlètes du COJOP Alpes Françaises 2030 s’est réunie pour la première fois à La Clusaz. Ce rassemblement fondateur "marque le début d’un cycle de travail appelé à s’inscrire dans la durée" explique le Cojop dans un communiqué de presse.

    En présence du président du comité d’organisation, Edgar Grospiron, ainsi que de plusieurs directeurs du COJOP, cette journée avait pour objectif de fédérer les athlètes autour du projet olympique, de leur en présenter les grandes lignes et de définir les méthodes de travail de la commission. Les échanges ont notamment porté sur les missions confiées à cette instance et sur les prochaines échéances, dont l’élection des futurs co-présidents chargés d’en structurer la gouvernance.

    Au-delà des discussions, le regroupement a également été pensé comme un temps de cohésion. Les athlètes ont ainsi partagé une activité de ski de fond aux Confins, renforçant l’esprit collectif voulu par les organisateurs.

    En plaçant les sportifs au cœur de la gouvernance, le COJOP affirme sa volonté de s’appuyer sur leur expérience pour concevoir des Jeux durables et fidèles aux attentes du terrain. Cette première rencontre lance officiellement la participation active des athlètes à la préparation des Jeux d’hiver 2030.

    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Hébergement d’urgence : la Ville de Lyon renvoie l’État à ses responsabilités

