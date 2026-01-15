Vent violent : le Rhône et la Loire en vigilance

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce jeudi 15 janvier par Météo France.

Ca souffle toujours fort dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que les températures sont repartis à la hausse depuis quelques jours, le vent de sud est toujours intense, notamment dans la Rhône et la Loire.

Une situation qui a poussé Météo France a placé ces deux départements en vigilance vent violent ce jeudi 15 janvier. Une vigilance qui sera valable à partir de 10h aujourd'hui.

A noter également que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance avalanches.