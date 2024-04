Policière frappée durant les émeutes à Vénissieux, l’auteur condamné à un an de prison

Les faits se sont déroulés en juin dernier lors des émeutes à Vénissieux. Un jeune homme de 27 ans s'en est pris à une policière et a filmé la scène. Le prévenu a été jugée par le tribunal de Lyon lundi 29 avril.

Un homme de 27 ans, originaire de Chambéry, a été jugé lundi 29 avril en comparution immédiate, par le tribunal de Lyon, selon les informations du Progrès. En juin 2023, lors des émeutes, le prévenu a asséné un coup de pied à une policière à Vénissieux.

Vidéo virale

Le jeune homme avait filmé la scène avec son téléphone. La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, est devenue virale. Elle a été visionnée plus d’un million de fois sur Twitter. De son côté, le prévenu a nié avoir été à l’origine de la diffusion sur les réseaux sociaux des images qu’il avait filmées.

1 000 euros de dommages et intérêts

Le jeune homme, dont le casier judiciaire comporte 12 mentions a été relaxé pour la diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et condamné pour le surplus.

Il a écopé de neuf mois de prison avec maintien en détention et un précédent sursis a été révoqué à hauteur de trois mois, avec ordre d’incarcération immédiate, soit un an au total. Il devra également verser 1 000 euros de dommages et intérêts à la policière.

