Le MacLyon organise un week-end évènement du 17 au 19 mai pour célébrer ses 40 ans d'existence.

En 1984, la Ville de Lyon créait le Musée d'art contemporain dans une aile du Palais Saint-Pierre qui abritait également le Musée des Beaux-arts. 40 ans plus tard, le Mac célèbre sa quatre décennies d'existence avec un week-end évènement entièrement gratuit. Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai, les expositions du musées seront ainsi ouvertes à tous, ponctuées d'animations et prolongées par deux nocturnes festives les vendredi et samedi.

Le hall du musée accueillera notamment une fresque de Ludovic Paquelier évoquant des moments marquants de l'histoire du Mac et des photographies, vidéos, extraits d'articles de journaux et de podcasts seront présentés dans le living "illustrant l'extraordinaire dynamique de ce premier musée d'art contemporain en France", se félicite la direction.

Au programme entre autres, une table ronde revenant sur l'invention du MacLyon, une autre en présence de plusieurs artistes sur la collaboration entre ces derniers et les musées, ou encore des ateliers de danse en partenariat avec le Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape. Le programme complet est à retrouver sur le site du MacLyon.