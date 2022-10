Pneus neiges obligatoires dès le 1er novembre 2022, renforcement des sanctions

Du 1er novembre au 31 mars 2023, il sera obligatoire de d'équiper son véhicule de pneus neige, chaînes ou chaussettes à neige pour circuler dans 96 communes du Rhône.

Pas de réel changement sur la loi Montagne II par rapport à l'année précédente. Les automobilistes devront donc une nouvelle fois se plier à la règle dans plusieurs communes de la région, et s'équiper de pneus neige, chaînes, ou chaussettes pour pouvoir circuler librement. Dans le Rhône, 96 communes sont concernées par cette règlementation.

Pour rappel, la loi Montagne II a été mise en place en 2021, dans le but d'optimiser la sécurité sur les routes de montagne enneigées et de fluidifier le trafic. En tout, 48 départements français se trouvent dans des massifs montagneux, mais 34 d'entre eux sont concernés par l'obligation de chausser des pneus neige, ou des équipements amovibles (chaussettes, chaînes).

🚘❄️ #SécuriteRoutière

Même si l'hiver semble encore loin, du 1er novembre au 31 mars, pour circuler en zone montagneuse, il faudra :

◾ détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes et chaussettes)

OU

◾ équiper son véhicule de pneus hiver ➕ https://t.co/UCQmFGw2SM pic.twitter.com/y867xlIsBG — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 25, 2022

Renforcement de la verbalisation

Après une première année de démarrage et de prévention, les sanctions devraient tomber de plus en plus en cas de non-respect des consignes. La loi sera donc strictement appliquée dans les zones concernées. La verbalisation d'un usager enfreignant la loi recevra une amende de 135 euros.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 57 % des communes sont concernées par l'obligation de circuler avec pneus neige.

Lire aussi : Les pneus neige obligatoires dès ce 1er novembre dans 96 communes du Rhône : la liste des communes concernées