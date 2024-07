Parcs, musées... les mesures prises pour lutter contre la canicule à Lyon

Piscines, parcs, cinéma et musées gratuits, plusieurs mesures ont été prises pour que les Lyonnais se rafraîchissent alors que le Rhône est placé en vigilance orange canicule.

Alors que 38 départements, dont le Rhône, ont été placés en vigilance orange pour canicule jusqu’au jeudi 1er août, les Lyonnais pourront profiter d’un moment de fraîcheur dans différents lieux de la ville.

Lire aussi : Comment fonctionnent les niveaux de vigilance canicule?

Parcs, musées et cinéma

La Ville de Lyon a ainsi annoncé que les parcs de Gerland (7e arr.) et Blandan (3e arr.) seront désormais ouverts jusqu’à minuit. Le parc de la Tête d’Or (6e arr.) le sera jusqu’à 23h30. Si la vigilance rouge était déclenchée, le parc Blandan serait ouvert toute la nuit pour dormir à la belle étoile. Il suffira simplement de venir avec un sac de couchage. Les horaires des piscines municipales ont également été étendus et "à minima, en juillet et en août, il y a aura toujours deux piscines ouvertes entre 7 heures et 20 heures", précise encore la collectivité.

Les lieux publics accueilleront également les Lyonnais qui souhaitent se mettre au frais. En période de vigilance rouge ou au dixième jour de vigilance orange, le musée des Beaux-Arts et les musées Gadagne ouvriront leurs portes gratuitement. Des places de cinéma pourront aussi être remises par les mairies des arrondissements aux bénéficiaires des minimas sociaux. Les Lyonnais pourront se rendre dans les cinémas Pathé, UGC, le Comoedia, les cinémas Lumière et le Ciné Duchère pour profiter de cette offre.

La Ville de Lyon rappelle également que 743 lieux frais sont accessibles librement pour lutter contre la canicule. 320 fontaines à eau ont également été mises en service dans tout l’espace public.

Plus d’informations sur le site de la Ville de Lyon.