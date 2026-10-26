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Manifestation entre Bron et Lyon ce jeudi 8 octobre dans le cadre du mouvement lycéen. @CL

La préfecture du Rhône interdit une manifestation annoncée ce mardi à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a interdit une manifestation prévue ce mardi 27 octobre à Lyon. Un rassemblement devait débuter à 14h devant l’Hôtel de Région (Lyon 2e), avant un cortège en direction de la place Jean-Macé (Lyon 7e).

    Une nouvelle mobilisation était annoncée ce mardi 27 octobre à Lyon. Un appel à un rassemblement devant l’Hôtel de Région, dans le quartier de Confluence, suivi d’une manifestation vers la place Jean-Macé, avait été relayé sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous était fixé à 14h.

    La préfecture du Rhône souligne qu’aucune déclaration préalable n’a été déposée et qu’aucun organisateur n’a pu être identifié. Elle estime que cette absence d’interlocuteur n’a pas permis de préparer le parcours, les horaires ou les modalités d’encadrement du cortège. De fait, la manifestation a été interdite par le préfet Étienne Guyot. L’arrêté précise que l’interdiction s’applique également si le rassemblement se reforme le même jour dans un autre lieu ou à un autre horaire à Lyon.

    Des "risques sérieux de troubles graves à l’ordre public

    Pour justifier cette interdiction, les services de l’État évoquent les débordements survenus lors des mobilisations précédentes, les 17 et 24 octobre. Samedi dernier, malgré une interdiction, environ 10 000 personnes se seraient rassemblées dans plusieurs secteurs de la ville selon la préfecture. Cette dernière fait état de cinq commerces pillés, de dégradations de mobilier urbain et d’affrontements, notamment autour de la place Jean-Macé et dans le secteur Saxe-Gambetta. Le bilan est de 36 interpellations et 22 blessés, dont 18 policiers.

    La préfecture estime que le rassemblement prévu ce mardi présente des "risques sérieux de troubles graves à l’ordre public, d’atteintes aux personnes et aux biens".

    Lire aussi : Un acte III annoncé par les Gilets jaunes à Lyon pour le 31 octobre

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