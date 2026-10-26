Lyon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux… Plusieurs rassemblements organisés ce lundi après l’attentat raciste à Trappes

Après l’attentat raciste qui a fait un mort et cinq blessés graves, dont une fillette de 12 ans, vendredi 23 octobre, plusieurs rassemblements sont organisés dans le Rhône ce lundi en solidarité aux proches des victimes.

Vendredi 23 octobre, un homme a ouvert le feu sur plusieurs personnes à Trappes et La Verrière (Yvelines). Le principal suspect disait vouloir "venger" les commerçants pillés lors de la mobilisation du 17 octobre en "s’en prenant aux Arabes et aux Noirs." Un exemplaire de Mein Kampf a été retrouvé chez lui. L'attentat raciste a fait un mort et cinq blessés graves, dont une fillette de 12 ans.

Un drame qui a suscité indignation, inquiétude et beaucoup d’émotion. Plusieurs rassemblements sont ainsi organisés ce lundi 26 octobre dans la métropole lyonnaise. Les maires insoumis de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar, et de Vénissieux, Idir Boumertit, ont donné rendez-vous à leurs citoyens à 18 heures devant le parvis de leur hôtel de ville. "Rassemblons-nous pour exprimer notre solidarité avec leurs familles, leurs proches, les habitants et maires de ces deux communes", peut-on lire sur le communiqué de l’édile vénissian.

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a également relayé l’appel à se rassembler. "Le racisme tue. Après l’attentat de Trappes et de La Verrière, notre réponse doit être celle de l’unité et de la solidarité. J’appelle les Lyonnaises et les Lyonnais à se rassembler, lundi 26 octobre à 18 h, devant l’hôtel de ville, pour rendre hommage aux victimes et dire non à la haine", écrit-il enfin.