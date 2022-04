Pierre Mourier (LFI) : "Nous avons le choix entre Maurras et Thatcher"

Pierre Mourier, élu LFI à Lyon, est l’invité de 6 minutes chrono. Il revient sur la position de second tour des mélenchonistes et les perspectives d’alliance de la gauche aux législatives.

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont, d’une certaine manière, le sort de l’élection présidentielle entre leurs mains. Le candidat des Insoumis a appelé à “ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen”. Une position validée par les adhérents de l’Union populaire et défendu par Pierre Mourier : “le choix n’est pas confortable. Nous avons le choix entre Maurras et Thatcher. Je ne vous dis pas qu’ils sont équivalents, mais voter pour l’un n’est pas plus agréable que voter pour l’autre”.

L’élu LFI se félicite de voir Emmanuel Macron reprendre l’une des propositions de Jean-Luc Mélenchon sur la planification écologique : “Nous avons eu des gages (…) Ce sont nos mots qui structurent la vie politique”.

Pierre Mourier évoque aussi l’alliance éventuelle des partis de gauche aux législatives de juin prochain : “le dialogue avec les différentes forces de gauche est engagé. D’ici une dizaine de jours, nous verrons des résultats. Quand on se rassemble autour d’un programme et d’une figure forte qui porte des valeurs de gauche, on gagne”.