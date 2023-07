Entre les deux festivals de "PicNic en musique et "Cinéma sous les étoiles" à Bron, les mardis et jeudis de l'été sont dédiés à la culture en plein air.

Cet été la culture s'invite à Bron les mardis et jeudis soirs. Pique-niques, concerts et cinéma en plein air sont au programme.

Le festival "Cinéma sous les étoiles" parcourt Bron

Tous les mardis, le festival "Cinéma sous les étoiles", aussi présent du 17 au 20 juillet place d'Ainay dans le 2e arrondissement, revient à Bron. Les séances sont gratuites et en plein air.

Après la projection le lundi 17 juillet de L'Ascension de Ludovic Bernard, c'est aujourd'hui Intouchables qui est à l'honneur. La projection a lieu aux Genêts avec un barbecue, une buvette. Une session de handisport (basket ou rugby fauteuil) pour sensibiliser sur le handicap est organisée avec l'association Splendor.

Pour le reste de l'été, différentes séances sont planifiées :

Mardi 25 juillet à 21h30. Lieu : Terraillon, parc Rosa Parks. Tout en haut du monde, de Rémi Chayé, 2015 (1h21).

Mardi 1er août à 21h. Lieu : les Essarts, parc de la Maison de quartier. Donne-moi des ailes, de Nicolas Vanier, 2019 (1h53).

Mardi 8 août à 21h. Lieu : place Curial. Le sens de la fête, d’Éric Toledano et Olivier Nakache, 2017 (1h56).

Mardi 29 août à 21h. Lieu : parking République (rue Louis Ailloud). Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal, 2020. (1h37).

Affiche des activités estivales à Bron @Ville de Bron

Six dates pour "PicNic en musique"

Comme pour le cinéma, des concerts sont en entrée libre avec "PicNic en musique". Le concept : amener son pique-nique ou profiter des stands tout en assistant au spectacle. Les concerts sont prévus les jeudis soirs, à partir de 20 h 30 sauf pour le dernier, le 31 août, qui commence à 19 h 30.

Jeudi 20 juillet. Lieu : les Genêts, square de la Maison de quartier. Lo Radzouka (jazz).

(jazz). Jeudi 27 juillet. Lieu : pelouse de l’UC4-Parilly. Los Piratas (flamenco).

(flamenco). Jeudi 3 août. Lieu : Terraillon, parc Rosa Parks. Surfin’k (reprise Rock US).

(reprise Rock US). Jeudi 10 août. Lieu : parvis de la Mairie, place Weingarten. Silène and the Dreamcatchers (folk irlandaise).

(folk irlandaise). Jeudi 24 août. Lieu : les Essarts, parc de la Maison de quartier. Lucien Chéenne (chanson française).

(chanson française). Jeudi 31 août à partir de 19h30. Lieu : place Curial. Groupe en fonction (1ere partie), Bario Cambo (musique cubaine).

La première partie du final avec Groupe en fonction s'inscrit dans le cadre du projet We Can Be Heroes. Les artistes sont des volontaires qui réalisent une performance en playback. Il est toujours possible de s'inscrire pour participer.