Suite au passage à l'heure d'hiver ce dimanche 27 octobre, la préfecture du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes alerte sur les dangers de la route et rappelle les bons comportements.

Dans la nuit de samedi à dimanche 27 octobre, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Et si cela a permis pour certains de gagner une heure de sommeil, ce changement signifie aussi qu'il fera nuit une heure plus tôt. Ce qui représente un vrai danger pour les piétons et les personnes circulant en vélo ou trottinette, en raison de la baisse de luminosité.

Près de 50% des accidents de piéton ont lieu entre 17h et 19h

Chaque année, ce changement d'heure s'accompagne d'une hausse des accidents de la route. Selon Assurance Prévention, une association d'assureurs français, on compte + 42 % de morts parmi les piétons entre 17h et 19h dans les jours qui suivent le passage à l'heure d'hiver.

Face à ce constat, la préfecture du Rhône appelle les usagers de la route à la plus grande vigilance sur ses réseaux sociaux.

🕰️ Passage à l'heure d'hiver : par faible luminosité soyons visibles et vigilants !



💡🦺 Chaque année avec le changement d’heure un pic d’accidentalité est observé sur les routes.



⚠️ Par faible luminosité, soyons visibles et vigilants ! pic.twitter.com/8dgT5HmVFk — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 27, 2024

La préfecture appelle les automobilistes à réduire leur vitesse, et encourage les piétons et cyclistes à se rendre visibles avec des vêtements clairs et des accessoires rétroréfléchissants. Plus qu'un conseil, cet équipement est obligatoire pour les personnes circulant à vélo.