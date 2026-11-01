Parti de Lyon pour livrer de la drogue en Auvergne, un homme condamné à un an de prison

L’homme a quitté Lyon avec 102 grammes d’herbe, 795 grammes de résine de cannabis et 156 grammes de cocaïne dans son véhicule. © Tim Douet

Un automobiliste de 37 ans a été interpellé vendredi 30 octobre dans le Puy-de-Dôme avec plus d'un kilo de stupéfiants dans son véhicule. Il a reconnu venir de Lyon pour approvisionner plusieurs départements auvergnats.

Un contrôle routier a permis aux gendarmes de réaliser une importante saisie de drogue vendredi soir à Courpière, dans le Puy-de-Dôme. Vers 21 heures, les militaires de la communauté de brigades de Lezoux-Courpière ont en effet arrêté un automobiliste de 37 ans qui circulait seul.

Le dépistage a révélé la présence de stupéfiants dans son organisme. Les gendarmes ont également remarqué une forte odeur de cannabis dans l'habitacle. Ils ont alors fouillé le véhicule et découvert 102 grammes d'herbe, 795 grammes de résine de cannabis et 156 grammes de cocaïne.

Placé en garde à vue, le conducteur a reconnu les faits. Il a expliqué être parti de Lyon pour livrer des stupéfiants dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. Déjà connu de la justice pour des faits similaires, il a été présenté au parquet de Clermont-Ferrand dimanche 1er novembre. La justice l'a condamné à un an d'emprisonnement aménageable. Elle lui a également interdit de se rendre dans le département pendant cinq ans.

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