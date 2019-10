Pagaille à Lyon les 9 et 10 octobre : quel mode de déplacement choisir ?

Les 9 et 10 octobre, les déplacements risquent d'être particulièrement difficiles sur certains secteurs à Lyon, à cause de la venue de nombreux chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Routes barrées, service TCL impacté : quel mode de déplacement choisir durant ces deux jours ?

Ce n'est pas un G7 qui se tient à Lyon, mais cela reste un sommet international avec d'importantes contraintes de sécurité. En effet, ce 9 et 10 octobre Lyon accueille la convention pour la reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Plusieurs chefs d'État seront ainsi présents en ville dont Emmanuel Macron.

De nombreuses rues seront interdites aux voitures, mais aussi cyclistes et piétons dans les secteurs préfecture, Hôtel de Ville et Cité internationale (voir toutes les interdictions en cliquant ici). C'est ce dernier qui sera le plus impacté puisque la convention se déroulera au centre des congrès durant les deux journées.

Hôtel de ville sera concerné mercredi 9 octobre de 18 heures à minuit (avec un impact sur les bus du réseau TCL dès 16h30 et une station de métro Hôtel de ville fermée à partir de 17h30, voir ici).

Du côté du secteur préfecture, le stationnement et les déplacements seront interdits du mercredi 9 octobre, 15 heures, au jeudi 10 octobre, 14 heures, dans un périmètre délimité par les voies suivantes : cours de la Liberté, rue Rabelais, avenue de Saxe et rue Part-Dieu (là encore avec un impact également sur le réseau TCL, voir ici). Dans tous les cas, les résidents seront autorisés à passer, sous conditions, selon nos informations.

Quel mode de transport choisir durant ces deux jours ?

En raison de nombreuses rues fermées, parfois en pleine heures de pointe, une partie du trafic routier devrait se reporter sur d'autres axes et des perturbations sont clairement à prévoir durant ces deux jours. Il est conseillé d'anticiper ses déplacements en vérifiant qu'ils ne se feront pas à l'intérieur des périmètres concernés durant les horaires de fermeture (lire ici), et sans garantie que ceux qui seront effectués ailleurs ne seront pas impactés par des modifications du trafic. Dans ce contexte, il vaudra mieux éviter de prendre sa voiture ces deux prochains jours à Lyon, pour ne pas rencontrer de mauvaises surprises, ou se retrouver coincé dans les bouchons.

Le réseau métro pourra être privilégié, puisqu'il restera faiblement impacté. Seule la station Hôtel de ville sera fermée mercredi soir à partir de 17h30. Les lignes A et C qui ne s'y arrêteront pas. Toujours mercredi soir, les lignes de bus C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1 et S6 seront limitées ou déviées à partir de 16h30 sur ce même secteur Hôtel de Ville, une limite à garder à l'esprit.

Côté tram, seul le T1 sera impacté, circulant en deux parties distinctes de Debourg à Guillotière et de Palais de Justice à IUT- Feyssine, du mercredi 9 octobre de 16h00 à 19h00 au jeudi 10 octobre 7h00 à 9h00.

Dans ce contexte, les deux prochains jours pourraient être également la bonne occasion pour ressortir un vélo qui dort dans une cave ou au garage, voire se tourner vers les Vélo'v. Il devrait s'agit de la solution la plus efficace pour se déplacer avec le réseau TCL, hors limitation ci-dessus, ou la marche à pied. Il faudra néanmoins prévoir une veste imperméable puisqu’il devrait pleuvoir mercredi en début de journée, avant un jeudi marqué par le retour des éclaircies. Ces quelques gouttes resteront cependant moins désagréables que le risque réel de passer de très longues minutes coincés sur les routes congestionnées.