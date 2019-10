Lutte contre le sida : le chanteur Bono de U2 présent à Lyon

(Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Selon nos informations, Bono chanteur du groupe U2 sera présent à Lyon dans le cadre de la reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Bono, chanteur du groupe U2 sera présent à Lyon ce mercredi 9 octobre selon nos informations, dans le cadre de la convention pour la reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. "Il souhaite mobiliser au niveau national et international les ressources. Il est engagé depuis des décennies dans la lutte contre le sida", indique une source proche de l'organisation. La convention se terminera le jeudi 10 octobre et le chanteur pourrait à nouveau faire une apparition, même si cette dernière n'est pas encore confirmée.

Plusieurs opérations seront organisées ces prochains jours par l'association RED qu'il soutient et dont une partie des revenues servent à alimenter le fonds mondial. Des fresques de rue seront ainsi peintes à l'Hôpital de la Croix-Rousse (4e), Halle Debourg (7e), Pont Morand, rive droite, côté gauche et côté droit du pont (1er), quai Charles de Gaulle (6e), place des Tapis (4e), 133 boulevard des États-Unis (8e) et Palais des Congrès (6e).