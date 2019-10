Street art à Lyon : où sont les œuvres réalisées par l’ONG de Bono ?

Sept peintures murales ont été réalisées à Lyon par RED, l’ONG de Bono, le chanteur de U2 dans le cadre de la reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Comme nous l'écrivions hier (lire ici), Bono, le chanteur du groupe U2, est présent à Lyon dans le cadre de la reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui se tiendra les 9 et 10 octobre. Son association RED, qui finance en partie ce fonds mondial et la lutte contre le Sida, a soutenu la réalisation de plusieurs œuvres dans la ville de Lyon dans le cadre de la convention.

On en dénombre sept, disséminées dans la ville. L'objectif de ces peintures murales est de sensibiliser le grand public aux enjeux de la lutte contre les maladies infectieuses et de faire écho à la mobilisation mondiale. Cette initiative artistique sera déployée dans plusieurs capitales et villes emblématiques dont Londres, New York, Washington DC Berlin, Nairobi, Johannesburg et Paris.

Les oeuvres :

Faith47 - Hôpital de la Croix-Rousse (4e)

Faith47 est une artiste sud-africaine qui fait appel à des représentations humaines intimes ou mythologiques. L’œuvre qu’elle présente sur un mur de l’hôpital de la Croix-Rousse représente la force du lien entre le soignant et le patient, le protecteur et le protégé.

DALeast – Halle Debourg (7e)

Artiste d’origine chinoise, DALeast représente les flots d’énergie qui traversent un être vivant en mouvement. Pour sa composition lyonnaise, DALeast a choisi de réaliser un aigle en vol, de face, comme s’il survolait la foule de sa présence protectrice et majestueuse.

Faile - Pont Morand, rive droite, côté gauche du pont (1er)

Faile est un duo d’artistes qui réalise des œuvres graphiques inspirées par une esthétique rétro dans un langage cependant contemporain. Pour cette œuvre (voir photo), Faile rendra hommage à Keith Haring, artiste légendaire, activement engagé dans la lutte contre le sida, révélé aux Lyonnais lors d’une rétrospective présentée en 2008, au Musée d’Art Contemporain.

Ludo - Pont Morand, rive droite, côté droit du pont (1er)

Ludo est un artiste contemporain français, né à Paris dérivant de la mouvance street art. Il commença par s’exprimer dans les rues de sa ville à l’aide de tags dès son adolescence et évolua vers le collage en 2007, désormais sa marque de fabrique.

Add fuel - Quai Charles de Gaulle (6e)

Add Fuel est un artiste d’origine portugaise dont la spécialité est de reprendre des motifs classiques inspirés de cultures ancestrales ou techniques artisanales et de les appliquer de manière résolument contemporaine sur mur, à l’échelle de la ville.

Brusk – Place des Tapis (4e)

Né en 1976 à Saint-Priest, Brusk découvre le street art dans les années 90, et réalise ses premiers graffs à la gare de Lyon Part-Dieu. Par la suite, il intègre l’Ecole des beaux-arts de Saint-Etienne. Diplômé, il intègre le DMV (Da Mental Vaporz), un crew très réputé à l’échelle européenne.

Ron English – 133 Boulevard des Etats-Unis (8e)

Né dans les années 60 aux États-Unis, Ron English bombe la rue, les musées, les films et les livres de ses affiches pop et ultra colorées. À l’origine de la mouvance Popaganda, il est considéré comme l’un des artistes les plus reconnaissables et les plus prolifiques de sa génération.