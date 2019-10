Lyon : pourquoi plusieurs bâtiments vont être éclairés en rouge ?

Hôtel de Ville, Musée des Confluences, Palais de Justice, Tour Incity, Tour Part-Dieu "le crayon" : du 8 au 10 octobre, plusieurs bâtiments et monuments de la ville de Lyon vont être éclairés en rouge, découvrez pourquoi.

Le 9 et 10 octobre, Lyon accueille la Conférence de reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À cette occasion, plus événements et manifestations seront organisés sur la métropole.

Ainsi, en soutien à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, plusieurs bâtiments vont se parer de la couleur rouge les nuits du 8 au 10 octobre. Les façades de l'Hôtel de Ville, du Musée des Confluences, de l'ancien Palais de Justice, de la Tour Incity et de la tour de la Part-Dieu, alias le crayon, seront éclairées en rouge, "couleur symbolique de la lutte contre le sida".

Par ailleurs, huit fresques murales vont être réalisées à Lyon, offertes par des artistes de street art. Il sera possible de les découvrir à l'Hôpital de la Croix-Rousse (4e), Halle Debourg (7e), Pont Morand, rive droite, côté gauche et côté droit du pont (1er), quai Charles de Gaulle (6e), place des Tapis (4e), 133 boulevard des États-Unis (8e) et Palais des Congrès (6e).