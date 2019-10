Pourquoi Emmanuel Macron sera à Lyon mercredi et jeudi ?

Le président de la République sera à Lyon cette semaine dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.

Mercredi et jeudi 9 et 10 octobre, le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose va se réunir à Lyon en présence du président de la République Emmanuel Macron. Ce fonds créé en 2002 s’est donné pour mission d’éradiquer ces trois maladies en organisant une levée de fonds tous les trois ans. L'édition lyonnaise sera la 6e et réunira des chefs d’État, prix Nobel et donateurs privés reçus par le président de la République.

“La sixième Conférence de reconstitution des ressources a pour ambition de sauver 16 millions de vies, prévenir 234 millions d’infections au cours des trois prochaines années, et éradiquer ces trois épidémies d’ici 2030. La France, deuxième bailleur du Fonds mondial, accueille cette Conférence à un moment décisif pour mobiliser afin de mettre fin à ces trois épidémies”, a déclaré l'Élysée dans un communiqué. L'État français a déjà investi 4,2 milliards d’euros depuis la création du Fonds. L'objectif a d'éradiquer les trois maladies, qui tuent près de 3 millions de personnes chaque année, d'ici 2030.

Durant ces deux jours, de nombreux événements vont être organisés dans la ville et la métropole de Lyon. Expositions, photos, street art, danse, village santé, ruban rouge géant, éclairage public, les collectivités locales vont mettre en places de nombreuses activités. Les infos sont disponibles sur les sites internet de la ville de Lyon et de la métropole.