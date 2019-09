Ouverture de la chasse en Auvergne-Rhône-Alpes : quels sont les risques ?

La chasse est ouverte depuis ce dimanche 8 septembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 131 accidents de chasse recensés lors de la dernière saison, la cohabitation s'annonce difficile entre promeneurs et chasseurs.

La chasse est ouverte depuis ce dimanche 8 septembre au matin dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la moitié sud de la France. Si les chasseurs s'en réjouissent, les promeneurs et randonneurs voient la cohabitation d'un mauvais œil. Non sans raisons.

131 accidents de chasse en 2018-2019 dont 7 morts

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (Oncfs) a recensé 131 accidents de chasse entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019. "132 victimes ont été identifiées dont 22 personnes non chasseurs, précise le communiqué. Sur les 131 accidents relevés, 7 accidents mortels restent néanmoins à déplorer dont 1 personne « non chasseur »." En cause, le plus souvent, "un manquement aux règles élémentaires de sécurité et en particulier au non-respect de l’angle de sécurité de 30°, à un tir sans identification ou à une mauvaise manipulation de l’arme".

Si ces chiffres sont en baisse constante depuis 1999, il ne faut pas oublier que les chasseurs représentent moins de 2 % de la population française : ils étaient un peu plus d'un million en 2017 d'après la Fédération nationale des chasseurs. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait 119 000 chasseurs en 2016 d'après une étude réalisée à l’initiative de la Fédération nationale et des Fédérations locales de chasse.

Des risques plus grands en périphérie des villes ?

Les accidents de chasse risqueraient-ils d'être plus nombreux au fil des années ? Face à l'étalement des villes et aux concentrations de plus en plus fortes de grand gibier à leur périphérie, l'Oncfs rappelle l'importance des enjeux de sécurité en milieu péri-urbain. Un jeune chasseur s'est malheureusement déjà illustré avant même l'ouverture de la saison à Saint-Agrève, en Ardèche, en abattant un chiot de deux coups de carabine le 26 août dernier. D'après le Dauphiné Libéré, il aurait expliqué aux gendarmes avoir tué l'animal car celui-ci aboyait trop fort et risquait de faire fuir le gibier.

#Prévention

La saison de la #chasse est ouverte 🗓🍁

Chasseurs, promeneurs soyez prudents et suivez les conseils de #Sécurité de l'@oncfs ⬇️https://t.co/tlrsOwvECB pic.twitter.com/5jSj9OGlph — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 8, 2019

L'association Rassemblement pour une France sans chasse (RAC) a trouvé une solution plus radicale pour éviter les accidents : l'abolition pure et simple de la chasse. "Une distraction consistant à tuer des animaux est inadmissible !", estime l'association. Celle-ci soutient également la proposition de loi déposée sur le bureau de la présidence de l'Assemblée nationale en novembre 2018 par treize députés, proposant d'interdire la chasse le dimanche, les jours fériés et les vacances scolaires. En Auvergne-Rhône-Alpes, seul le département de l'Isère a restreint la chasse cette saison, l'interdisant tous les vendredis, y compris fériés. Les autres jours et dans les autres départements, les promeneurs devront attendre la fin de la saison le 29 février 2020 au soir pour se balader à nouveau sereinement.