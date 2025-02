Samedi midi, une collision entre deux voitures sur une chaussée détrempée a fait deux blessées légères et causé des perturbations dans le secteur.

L’accident s’est produit peu après midi, au croisement de la rue du Viaduc et de la montée du Village, à Sathonay-Camp. Selon Le Progrès, une Mini et une Twingo se sont percutées violemment sur la route mouillée. À bord, deux femmes, l’une jeune, l’autre plus âgée, ont été légèrement blessées et prises en charge par les pompiers. Les trois autres occupants des voitures sont sortis indemnes du choc.

L’intervention des secours et de la gendarmerie a entraîné des ralentissements dans le secteur, le temps d’évacuer les véhicules accidentés, fortement endommagés. Une dépanneuse a été mobilisée pour libérer la chaussée et rétablir la circulation.

