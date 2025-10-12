Actualité
Article payant

Où pourrait-on se baigner à Lyon dans un futur proche ?

  • par Paul Terra

    • La Métropole de Lyon étudie plusieurs sites pour permettre la baignade dans le Rhône et la Saône. De l’île Barbe à Gerland, en passant par Neuville, tour d’horizon des lieux où les Lyonnais pourraient bientôt piquer une tête.

    À l’île Barbe

    Des générations de jeunes de Saint-Rambert ou de Caluire bravent les interdits chaque été en sautant du pont de l’île Barbe. Quelques mètres en amont, la Métropole de Lyon a identifié un site facilement aménageable au pied du belvédère créé par l’artiste Jean-Michel Othoniel à hauteur des clubs d’aviron en rive gauche. “Il y a une ancienne écluse qui crée une sorte de bassin. Dans notre benchmarking, nous avons vu des sites similaires aménagés en Suisse ou en Hollande. La mairie de Caluire n’a jamais donné suite à notre proposition. La baignade est une compétence municipale. La balle est dans leur camp”, alerte Pierre Athanaze, le vice-président de la Métropole qui pilote les expérimentations sur la Saône et le Rhône.

