Origines, histoire et version lyonnaise de la Chandeleur

Ce vendredi, les crêpes s'invitent à table pour la Chandeleur. L'occasion de revenir sur les origines de cette tradition millénaire qui se fêtait différemment à Lyon.

Le 2 février est le jour de la Chandeleur en France comme dans de nombreux pays d'origine chrétienne. Elle se célèbre aujourd'hui en tout simplicité par la préparation et la dégustation de crêpes. Pourtant, derrière cette journée festive et gourmande se cachent 2 000 ans d'histoire et de tradition.

Une fête païenne devenue chrétienne

La Chandeleur telle qu'on la connaît apparait en Europe au Ve siècle. Cependant, elle découle d'une tradition païenne née dans la Rome Antique, les Lupercales. Il s'agissait d'une fête religieuse célébrée sur deux jours par les Vestales, des prêtresses romaines. Ces dernières offraient ainsi aux Dieux des gâteaux préparés avec la farine du blé récolté dans l'année pour que la nouvelle récolte soit bonne. En effet, le calendrier romain débutait au 1er mars après la période stérile de l'hiver et pour le retour du soleil.

Ce n'est donc qu'au Ve siècle qu'apparaît la Chandeleur en tant que fête religieuse chrétienne. Elle clôt ainsi le cycle de la Nativité, après Noël et l'Épiphanie, et marque le retrait des crèches dans les églises. En effet, la Chandeleur célèbre la présentation du Christ au temple de Jérusalem et la purification de Marie. Quant à la tradition des crêpes, elle fut instaurée par le pape Gélase, qui en distribuait aux pèlerins.

Les crêpes comme symbole d'abondance

À l'image des Lupercales romaines, la Chandeleur est rapidement devenue synonyme de l'arrivée des beaux jours. Au Moyen-âge, l'hiver arrivant plus tôt et étant plus rude, le mois de février marquait pour les paysans le début du dégel. Tandis que les crêpes représentaient la prospérité et l'abondance, raison pour laquelle il fallait en préparer en grande quantité. La tradition était d'ailleurs de faire sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche.

Toutefois, dans la région lyonnaise, les crêpes ont longtemps été concurrencées par des traditions plus locales, en particulier le matefaim. Même si les Lyonnais dégustaient souvent des bugnes à la Chandeleur, le matefaim était presque toujours de la partie. Il s'agit d'une épaisse crêpe plutôt servie salée et en début de repas. Bien qu'il ait perdu de son succès, le matefaim est parfois encore préparé mais en dessert, notamment avec des pommes. Alors pour changer de la crêpe bretonne et vivre la Chandeleur comme un vrai Lyonnais, voici la recette du matefaim.

Ingrédients :

2 œufs

100 grammes de sucre

1 pincée de sel

200 grammes de farine

200 millilitres de lait

Un soupçon de fleur d'oranger

Préparation :

Mélangez le tout dans un grand bol puis laissez reposer deux à trois heures. Dans un poêle graissée à l'huile ou au beurre, faites chauffer l'épaisse crêpe dix minutes de chaque côté. C'est prêt, il ne reste plus qu'à servir.

