Suzanne mis en scène et interprété par Olivier Borle et David Mambouch

Interprété par Olivier Borle et David Mambouch, Suzanne est une pièce où les genres se mélangent où la comédie et le polar côtoient le drame intime

Alfred, un réalisateur désabusé et en fin de parcours ne sait que faire de Suzanne, sa nouvelle assistante embauchée pour l’aider à terminer son dernier film. Intraitable, elle n’a de cesse de le bousculer dans ses idées reçues avec humour et insolence.

Mais ce soir-là, la séance de travail ne va pas se dérouler comme prévu et leurs habituelles chamailleries vont laisser place à un étrange affrontement…

Suzanne est un projet écrit mis en scène et interprété par Olivier Borle et David Mambouch. Le spectacle nous présente deux personnages un homme et une femme dont l’identité et la nature même de leurs rapports vont en permanence être questionnées. Une pièce où les genres se mélangent où la comédie et le polar côtoient le drame intime afin que les masques tombent un par un pour révéler une vérité insoupçonnée.

Suzanne – Jusqu’au 10 février à la Comédie-Odéon