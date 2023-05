Organisation chaotique des élections présidentielles turques à Lyon

(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

L'emplacement du bureau de vote pour le second tour des élections turques le 28 mai prochain à Lyon fait débat. Le tribunal administratif s'est prononcé.

Ahmet Tuna Altinel (opposant au régime turc actuel) et l’association "Amitiés kurdes de Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes" ont saisi le tribunal administratif de Lyon contre les décisions de la préfecture du Rhône. En cause, l''emplacement du bureau de vote pour les élections présidentielles à venir le 28 mai prochain.

Pour rappel : Ahmet Tuna Altinel, opposant au régime actuel turc et enseignant à Lyon 1 a été emprisonné en Turquie sous prétexte "d'appartenir à une organisation terroriste." Plus d'informations : L’universitaire Tuna Altinel est rentré à Lyon après avoir été bloqué 2 ans en Turquie

Les opposants redoutent de nouvelles agressions sur le site de l’Union des affaires culturelles turco-islamiques (DITIB) à Décines-Charpieu. Ils demandent d’annuler la décision de la préfète du Rhône autorisant que les élections présidentielles turques se déroulent sur le site en question et réclament 2 500 € à l'État pour ce litige.

Le tribunal administratif rejette la requête

Pour justifier de cette requête, les plaignants ont soulevé plusieurs points :

Ils plaident l'urgence : "M. Altinel ne pourra pas exercer son droit de vote et ses fonctions d’assesseur en conformité avec la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État si les élections présidentielles pour le second tour se déroulent le 28 mai 2023 à proximité de la mosquée située sur le site du DITIB."

Ils craignent les violences que pourraient subir les opposants ainsi que Ahmet Tuna Altinel si le vote se déroule à cet endroit.

Le tribunal a considéré qu'in ne pouvait "sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative." Aussi il n'a pas reconnu que les agressions survenues lors du premier tour étaient du fait de l'emplacement du bureau de vote. Les violences s'étant déroulées sur un parking non loin de là. Le tribunal ajoute : "Au demeurant, l’organisation dans ce bâtiment des élections pour le second tour ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au principe de laïcité."

