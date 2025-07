Orages, pluie et inondation : le Rhône et sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes de nouveau en vigilance orange 

Météo France place de nouveau le Rhône, la Loire, l’Ain, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l’Ardèche en vigilance orange pour orages, pluie et inondation ce dimanche.

La météo se dégrade de nouveau. Météo France revoit sa vigilance à la hausse et place le Rhône ainsi que la Loire, l’Ain, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l’Ardèche en vigilance orange pour orages ce dimanche 20 juillet dès 13 heures.

Les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont également placés en vigilance orange pour pluie et inondation à compter de 20 heures. Météo France précise : "Ce front pourra apporter des cumuls de pluie marqués (50 à 80 mm), en particulier sur le massif alpin et préalpin. Ces cumuls peuvent engendrer des problématiques de coulées de boue et/ou de ruissellements." La Drôme et l’Ardèche sont en vigilance jaune.

La Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal sont quant à eux maintenus en vigilance jaune pour orages.