Orages, crues, avalanches, dix départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 

La quasi totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes est sous le coup d’une vigilance pour des crues, des orages ou un risque d’avalanches ce lundi 11 mars.

Les conséquences des intempéries qui touchent la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis la fin de semaine dernière continuent de se faire ressentir ce lundi 11 mars. En ce début de semaine, pas moins de dix départements de la région sont sous le coup d’une vigilance pour des crues, des orages ou un risque d’avalanches.

Des crues à l'ouest

Dans l’ouest du territoire, les départements de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal, de l’Allier et du Puy-de-Dôme sont en vigilance pour un risque de crue. En jaune dans quatre de ces départements, la vigilance a été rehaussée au niveau orange dans le Puy-de-Dôme, où l’Allier connaît une crue "faible à modérée" entre Alagnon et Dore, selon Vigicrues. Ce lundi les niveaux "sont toujours en hausse et les débordements dommageables seront approchés aux stations de Coudes et Vic-le-Comte", prévient le service d’informations sur le risque de crues. Sur cette portion, l’Allier devrait continuer de monter jusqu’à mardi.

Entrée en crue, l'Allier est placée en vigilance orange dans le Puy-de-Dôme. (Crédit Vigicrues)

Un risque d'orages au sud...

Dans le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ardèche et la Drôme pourraient être touchées par des perturbations orageuses cet après-midi. Les deux départements seront donc placés en vigilance jaune pour un risque d’orages de 13 à 18 heures. Des averses orageuses ou des orages sont notamment attendus à Valence et Privas aux environs de 17 heures.

...et d'avalanches à l'est

À l’est, la vigilance jaune pour le risque d’avalanches est maintenue dans les trois départements des Alpes du nord (Isère, Haute-Savoie et Savoie). Prudence donc si vous avez prévu de vous rendre en montagne, où d’importantes chutes de neige ont pu être enregistrées par endroits ce week-end.

Le risque d’avalanche est au niveau 3, donc "marqué", sur 11 massifs des Alpes du nord : Chablais, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Haute-Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses, Maurienne et Oisans. En Chartreuse et dans le Vercors le risque reste au niveau 2 au moins jusqu’à 17 heures ce lundi.

Le risque d'avalanches dans les Alpes du nord pour le lundi 11 mars. (Crédit Météo France)

Pour obtenir plus de détails sur les conditions spécifiques par massifs, en fonction de l’exposition, du vent et de la quantité de neige, vous pouvez consulter le Bulletin d'estimation du risque d'avalanche (Bera) disponible sur le site de Météo France.