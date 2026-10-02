BR Audit prépare sa transmission avec BFC Croissance et Bpifrance

Plutôt que de céder à un consolidateur, le cabinet mâconnais BR Audit mise sur ses équipes : repreneurs et managers entrent au capital avec BFC Croissance et Bpifrance. Une transmission made in Saône-et-Loire.

BR Audit cabinet d'expertise comptable mâconnais, qui réalise environ 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 120 collaborateurs, dix bureaux et près de 4 000 clients, ouvre son capital à deux repreneurs, Benjamin et Quentin Vernoux, et à trois de ses cadres, Aurélie Rativet Steve Bergeret et Stéphane Legate. BFC Croissance et Bpifrance accompagnent l'opération.

Cette ouverture de capital a deux objectifs : préparer le retrait progressif des fondateurs, Denis Rion et Philippe Briday, et donner au groupe les moyens d'accélérer son développement, notamment par croissance externe. En faisant entrer les repreneurs et des managers au capital, les fondateurs reconnaissent leur rôle et leur confient une place dans le pilotage du groupe. Leur passage de relais se fera par étapes. L'enjeu affiché est aussi de préserver la culture et les valeurs du cabinet. Les fondateurs résument ainsi leur ambition : "transmettre bien plus qu'une entreprise : une culture des valeurs qui font notre identité".

Le groupe veut consolider ses savoir-faire et mener une stratégie de développement ambitieuse. BFC Croissance et Bpifrance lui apportent la capacité de financement et l'appui stratégique nécessaires pour tenir cette trajectoire dans la durée. Selon Olivier Fosse, directeur d'investissement chez Bpifrance, "nous sommes très fiers de pouvoir accompagner le groupe BR Audit dans cette nouvelle étape de son développement. L'arrivée d'une nouvelle génération d'experts comptables au capital du groupe couplée à l'intégration de managers clés doit permettre au groupe d'entamer une première étape de transmission capitalistique dans le cadre d'une gouvernance claire et structurée tout en poursuivant sa politique d'expansion géographique et sectorielle."

Le cabinet BR Audit, fondé en 2005, est aujourd'hui une référence de l'expertise comptable de l'audit et du conseil dans le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, et accompagne des PME des TPE.

Son offre s'est élargie pour devenir un service global au dirigeant. Ses implantations couvrent la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes et sa croissance a été essentiellement organique.

Pour Willan Arezki, directeur d'investissement chez BFC Croissance, "BR Audit réunit les qualités qui font les réussites durables : une croissance régulière un maillage territorial dense et une équipe prête à assurer la relève. L'entrée au capital d'une nouvelle génération de dirigeants aux côtés de cadres reconnus engage une transmission progressive et fidèle à l'esprit du cabinet. Ce projet à la fois humain et ambitieux illustre ce que nous soutenons avec convictions. Nous sommes fiers d'accompagner les fondateurs et les managers du groupe dans cette nouvelle étape de développement."

Le groupe Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et Pays de l’Ain (BPBFC) intervient de deux façons dans l'opération. En fonds propres, via BFC Croissance sa filiale de capital-investissement, détenue à 100% qui investit aux côtés des dirigeants pour accélérer leur croissance et réussir leurs transmissions. En financement bancaire, la BPBFC fait partie des banques de l'opération avec le Crédit Agricole Centre-Est et le CIC. L'opération reflète la vocation d'une banque coopérative ancrée dans son territoire. La BPBFC compte plus de 1 800 collaborateurs et près de 200 agences et centres d'affaires sur 9 départements. Elle accompagne près de 700 000 clients dont 180 000 sociétaires.