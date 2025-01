Le célèbre pâtissier lyonnais Sébastien Bouillet a demandé la procédure de sauvegarde afin de rebondir suite à ses lourds investissements de 2022.

C'est en 1977, fondée par le père Bouillet, que la célèbre pâtisserie portant son nom s'installe à la Croix-Rousse. Reprise en 2000 par son fils Sébastien, la pâtisserie-chocolaterie est une histoire de famille. Connu pour ses créations esthétiques et au goût unique, Bouillet compte désormais 14 points de ventes à Lyon et dans ses alentours. Début 2025, l'entreprise familiale a demandé une procédure de sauvegarde afin de rebondir et continuer son activité suite aux lourds investissements réalisés en 2022.

Nouvel atelier à Miribel

Fin 2022, le pâtissier chocolatier lyonnais a investi dans un tout nouveau laboratoire consacré au chocolat à Miribel. Réparti sur 800m2 cet espace vient compléter les 1200m dédiés à la pâtisserie installé juste à côté. Un investissement important, que la maison semble peiner à rentabiliser.

Selon Lyon décideurs, le pâtissier chocolatier aurait sollicité le placement en sauvegarde de l'entreprise, afin de rebondir après cet investissement. Suite à cela, le tribunal de commerce de Lyon avait prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 8 janvier dernier. L'occasion pour la pâtisserie-chocolaterie, de repartir sur de bonnes bases.

