John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'Olympique Lyonnais serait sur le point de vendre son centre de formation, situé à Meyzieu. Une transaction qui pourrait rapporter environ 20 millions d'euros au club.

Mais où s'arrêtera John Textor ? Après avoir vendu, entre autres, la LDLC Arena et l'équipe féminine de l'OL, le propriétaire américain du club lyonnais envisagerait de vendre le centre de formation du club à son amie Michelle Kang, propriétaire de la section féminine.

Selon nos confrères de l'Equipe, cette vente pourrait rapporter 20 millions d'euros dans les caisses de l'OL, à l'heure où le club rhodanien est à la recherche de liquidités pour satisfaire la DNCG, gendarme financier du football français. Si l'OL avait fait appel des sanctions (interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale) auprès de la commission d'appel de la FFF, cette dernière a désavoué vendredi 10 janvier le club lyonnais et maintenu les décisions prises par la DNCG en première instance. Ainsi, le club de John Textor a interdiction de recruter cet hiver et reste sous la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 à l'issue de cette saison.

Un déménagement aux abords du Groupama Stadium ?

Face à cette situation, l'OL serait donc sur le point de céder le bail et les locaux de l'Académie à Michelle Kang. Cette dernière pourrait également avec cette transaction, prendre une part plus importante dans l'équipe féminine, alors qu'elle en détient actuellement 52%. L'OL féminin pourrait également se servir de ce nouveau terrain à Meyzieu pour y construire son nouveau stade.

Une vente qui pose beaucoup de question, notamment sur la continuité des services proposés par l'Académie aux futurs joueurs du club lyonnais. Si son éloignement géographique (relatif) avec le Groupama Stadium a toujours été critiqué par John Textor, l'Académie étant situé à 3 kilomètres du stade et du centre d'entrainement, le centre de formation pourrait, à terme, déménager dans des nouveaux locaux aux abords du stade.

La volonté du propriétaire américain serait de regrouper toutes les activités du club autour du stade. Un rapprochement qui ne se fera pas du jour au lendemain. Et qui pourrait mener, en attendant et en cas de vente du centre de formation, à une situation assez inédite pour le club lyonnais, qui a fait de son Académie, l'une de ses plus grandes réussites ces dernières années.