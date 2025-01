Un dealer arrêté à Bron en possession d'argents, de drogues et d'un talkie-walkie

Un homme de nationalité libyenne, a été arrêté samedi 11 janvier avenue Pierre-Brossolette, à Bron.

C'est au milieu de la nuit, ce samedi 11 janvier, à 1h40, que des policiers remarquent un homme avenue Pierre-Brossolette, à Bron. L'individu repéré tient dans la main un talkie-walkie, probablement pour prévenir de l'arrivée des policiers dans le secteur, comme le raconte nos confrères du Progrès.

Après avoir pris la fuite, l'homme est finalement arrêté quelques mètres plus loin, en possession de 3000 euros en liquide et d'une petite quantité de résine de cannabis. Le suspect âgé de 21 ans est de nationalité libyenne et bien connu des services de police. Interdit de territoire il a reconnu les faits et a été présenté ce lundi 13 janvier au parquet en vue d'une comparution immédiate.