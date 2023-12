"On n'est pas en dictature" : Laurent Wauquiez agacé par la plainte le visant pour son retrait du ZAN

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez s'est agacé de la plainte déposée à son encontre pour avoir annoncé sa volonté de se retirer du ZAN.

"Je suis élu, ce n'est pas une association qui va me dire ce que j'ai le droit de dire ou pas." Lors de la traditionnelle conférence de presse organisée en amont de l'assemblée plénière du conseil régional, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a été invité à réagir après que l'association de protection de l'environnement Wild and legal a déposé une plainte à son encontre pour "prise de mesure destinée à faire échec à l'exécution de la loi".

Une plainte qui fait suite au souhait de Laurent Wauquiez de retirer sa collectivité du dispositif "Zéro artificialisation nette" (ZAN), qu'il juge "ruralicide". "C'est typique d'une instrumentalisation de la justice. Cette plainte ne repose sur rien puisqu'il n'y a pas d'acte", a lancé Laurent Wauquiez. Et d'ajouter : "On n'est pas en dictature, un élu a encore le droit de s'exprimer, on a même le droit d'espérer que l'Etat nous entende."

Pour l’heure, la décision de Laurent Wauquiez de retirer la région Auvergne-Rhône-Alpes du ZAN ’est pas encore officiellement actée puisque les Conseils régionaux ont jusqu’au mois de novembre 2024 pour adapter leur Sraddet à la loi Climat. Ce n’est qu’après cette date que le refus de Laurent Wauquiez de se soumettre à la loi pourra être acté.

